Украинская биатлонистка — о переезде в Россию: я работала посудомойкой, жила с клопами

Украинская биатлонистка Юлия Журавок рассказала о цели переезда в Россию. «Где вы были, когда закончилась моя спортивная карьера? Где вы были, когда ни одна спортивная школа не предложила мне работу тренером? Где были все те, кто считает, что имеет право обсуждать мою жизнь? Спорт закончился.