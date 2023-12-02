От Леонардо да Винчи до Пеле: 6 биографий и мемуаров выдающихся личностей

Секрет гения Леонардо да Винчи, Эрнеста Хемингуэя и Пеле, непростая судьба Евгении Гинзбург, личные истории Юрия Никулина и курьезные случаи из жизни Стивена Фрая — «Сноб» и книжный сервис «Литрес» выбрали шесть вдохновляющих мемуаров и биографий.