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Новости Брянска

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В Советском районе Брянска ограничат парковку у школы олимпийского резерва

В Советском районе Брянска ограничат парковку у школы олимпийского резерва

Как сообщили в городском «Дорожном управлении», на проезде от проспекта Ленина в районе ТЦ «Родина» до школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике будут установлены знаки, запрещающие остановку транспортных средств.

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