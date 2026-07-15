В Советском районе Брянска ограничат парковку у школы олимпийского резерва

Как сообщили в городском «Дорожном управлении», на проезде от проспекта Ленина в районе ТЦ «Родина» до школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике будут установлены знаки, запрещающие остановку транспортных средств.
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