МО РФ: Су-25 ракетами поразили опорник ВСУ на Северодонецком участке

В оборонном ведомстве Российской Федерации поделились сведениями о том, что боевые самолёты Вооружённых сил Су-25 нанесли удар по одному из опорников ВС киевского режима на Северодонецком участке линии боевого соприкосновения.
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