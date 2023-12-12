Байден заявил, что его отец 7 октября пережил атаку ХАМАС на Израиль

Президент США Джо Байден заявил, что его отец 7 октября пережил атаку радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль Соответствующее заявление он сделал в Белом доме, поздравляя евреев с Ханукой, передает РИА Новости.
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