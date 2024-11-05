Как риэлторы на отца Алисы работать отказывались

Я наблюдаю за развитием ситуации с гениальным семейством и потихоньку прихожу к выводу, что, если отнестись к любой, даже самой выигрышной ситуации с должным умением талантливого Евгения, то не поручишь ни пира, ни победы.
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