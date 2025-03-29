В России впервые появились новые внедорожники Lexus, подготовленные к нашим условиям

Российский рынок люксовых внедорожников пополнился долгожданным гостем – 500d 2025 модельного года. В данном предложении акцент сделан на адаптированность автомобиля к российским климатическим и дорожным условиям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии