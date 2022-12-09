Немцы усомнились в умственных способностях Шольца после его слов о России: "Верный слуга"

Читатели Focus Online раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца, который считает, что гарантии безопасности нужны только Украине, а не РоссииУльрих Райц опубликовал в Focus Online статью о внешнеполитических взглядах лидеров Франции и Германии.
Читатели Focus Online раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца, который считает, что гарантии безопасности нужны только Украине, а не РоссииУльрих Райц опубликовал в Focus Online статью о внешнеполитических взглядах лидеров Франции и Германии.
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