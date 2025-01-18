В Казани планируют построить еще четыре платные дороги

В рамках заседания коллегии Минтранса РТ министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов сообщил о планах по реализации новых проектов в области государственно-частного партнерства (ГЧП).
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