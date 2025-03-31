Дезертирство бойца ВСУ: как он сбежал из базы в Норвегии, чтобы скрыться

Украинский военнослужащий сбежал с обучения в Норвегии. Пленный Евгений Дубовик рассказал, как это произошло: дезертир использовал возможность незаметно выйти с базы, чтобы встретиться с родственниками в Германии.
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