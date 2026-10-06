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Царьград

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69 тыс. кубанцев проверили здоровье в Центрах с начала 2026 года

69 тыс. кубанцев проверили здоровье в Центрах с начала 2026 года

С начала 2026 года в 23 Центрах здоровья Краснодарского края обследование прошли свыше 69 тыс. человек, а Мобильный центр здоровья совершил 112 выездов в удаленные населенные пункты и на предприятия региона.

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