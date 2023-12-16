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Замерзшую малолетнюю мигрантку с проблемами в развитии нашли раздетой возле «Нарвской»

Замерзшую малолетнюю мигрантку с проблемами в развитии нашли раздетой возле «Нарвской»

В Кировском районе Северной столицы возле одной из станций метро прохожий нашел маленькую замерзшую девочку-мигрантку без верхней одежды.

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Комментарии
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Н
Наталья
А выслать все семейство?
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13 час.

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