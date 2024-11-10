Старший советник победившего на выборах президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа Брайан Ланза говорил о нежелании американской стороны поддерживать территориальные планы киевского режима не от лица администрации США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии