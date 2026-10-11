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Погода в Чите и Забайкалье на неделю с 12 по 18 октября: шторм, похолодание и снег

Погода в Чите и Забайкалье на неделю с 12 по 18 октября: шторм, похолодание и снег

Новая рабочая неделя в Забайкалье начнётся с резкого ухудшения погоды. На 12 октября объявлено оперативное предупреждение: ожидается усиление ветра до 15–20 м/с, дождь и мокрый снег.

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