«Меня чуть не убили»: неизвестный выстрелил в женщину в Фестивальном микрорайоне в Краснодаре

«Меня чуть не убили»: неизвестный выстрелил в женщину в Фестивальном микрорайоне в КраснодареВ жительницу Краснодара в Фестивальном микрорайоне в субботу стрелял неизвестный, об этом она сообщила в социальных сетях.
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