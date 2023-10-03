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В Крыму резко упал интерес к приобретению и аренде места отдыха

В Крыму резко упал интерес к приобретению и аренде места отдыха

В Крыму резко снизился спрос на места отдыха – не в смысле размещения, а в смысле приобретения. По словам руководителя категории коммерческой недвижимости сервиса «Авито» Олега Изотова, предложение на это рынке сократилось более чем на 20% и в Крыму (минус 29,5%), и на Кубани (минус 22%).

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