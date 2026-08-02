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Регионы России

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United Airlines отказалась от покупки ранних Boeing 777-9

United Airlines отказалась от покупки ранних Boeing 777-9

Ранее Emirates объяснила свой отказ большим объёмом доработок, необходимых для приведения этих лайнеров к окончательной серийной конфигурации, а также отрицательным влиянием длительного хранения на эксплуатационный ресурс.

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