United Airlines отказалась от покупки ранних Boeing 777-9

Ранее Emirates объяснила свой отказ большим объёмом доработок, необходимых для приведения этих лайнеров к окончательной серийной конфигурации, а также отрицательным влиянием длительного хранения на эксплуатационный ресурс.
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