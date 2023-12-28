Одесса — российская, Львов — польский. А кому достанется Киев?

сР

сергей Русский

а не сильно раскатали губёшку разные румыны с венграми и пшеками? как Россия скажет так и должно быть.головой надо было думать прежде чем к фашистам идти в услужение.на коленях слёзно просить Россию ,а не хотелки свои показывать