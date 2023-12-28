СССР-Россия
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СССР-Россия

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Одесса — российская, Львов — польский. А кому достанется Киев?

Одесса — российская, Львов — польский. А кому достанется Киев?

  В западных странах уже нарисованы новые карты Европы Украина по итогу конфликта с Россией потеряет Одессу, Харьковскую область и часть территорий на западе страны, пишет сербская газета «Политика».

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Комментарии
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сР
сергей Русский
а не сильно раскатали губёшку разные румыны с венграми и пшеками? как Россия скажет так и должно быть.головой надо было думать прежде чем к фашистам идти в услужение.на коленях слёзно просить Россию ,а не хотелки свои показывать
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15 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
Киев  -мать городов русских!!!там СОФИЯ!!!!!
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7 час.

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