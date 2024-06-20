Лёд тронулся, господа. Наш вечный оптимист, Владимир Колокольцев, наконец-то решил взглянуть правде в глаза в вопросе миграции

Аудрюс

Многие читали о "генералопаде" в министерстве обороны РФ! Видать расследования причин Пригожинского "марша тщеславия" привели к... Может в министерстве внутренних дел, чтобы начался свой "генералопад", тоже нужно устроить свой марш тщеславия? Только, мне кажется, что подобный марш уже прошел и не один! Сколько еще надо "Крокусов", чтобы начались разборки в министерстве внутренних дел по выдачи документов не весть кому...