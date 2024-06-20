Лёд тронулся, господа. Наш вечный оптимист, Владимир Колокольцев, наконец-то решил взглянуть правде в глаза и признал, что проблема нелегальной миграции в России существует.
Лёд тронулся, господа. Наш вечный оптимист, Владимир Колокольцев, наконец-то решил взглянуть правде в глаза в вопросе миграции
Комментарии
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Аудрюс
Многие читали о "генералопаде" в министерстве обороны РФ! Видать расследования причин Пригожинского "марша тщеславия" привели к... Может в министерстве внутренних дел, чтобы начался свой "генералопад", тоже нужно устроить свой марш тщеславия? Только, мне кажется, что подобный марш уже прошел и не один! Сколько еще надо "Крокусов", чтобы начались разборки в министерстве внутренних дел по выдачи документов не весть кому...
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19 час.
Maxim
паспорта поотменять с 1991г., как у немцев: переселенцем признаётся только этнический немец, язык в семье с детства - только немецкий .. плюс реально сложный экзамен ..
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18 час.
Валерий Вадимов
не везёт мвд на министров..то один чудак издал приказ-за месяц искоренить коррупцию в рядах мвд,то этот в летаргическом сне...а по поводу переводчика чего удивляться,если его потребовал аршауков-член совета федераций..пол стакана фоткалась с ним.потом переобулась-я мол ничего не знаю,моя хата с краю...смешно и грустно наблюдать за чинушами в погонах и без...путин-кадры решают всё...кого и за какие заслуги назначения проводятся?
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18 час.
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