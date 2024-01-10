Минстрой РТ устранил 93 аварии в новогодние праздники

В период с 30 декабря по 8 января, включая праздничные дни, отдел оперативной работы Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ республики зафиксировал 93 случая аварийных ситуаций, как сообщает ведомство.
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