БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 402 подписчика

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XVI съезд ВКП(б): слово товарищу Сталину

XVI съезд ВКП(б): слово товарищу Сталину

Делегаты Белорусского военного округа на XVI съезде ВКП(б), 1930 г. В верхнем ряду слева направо: Б.

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Комментарии
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Александр Макеев
У большевиков-коммунистов той эпохи не было настоящей науки о человеке и обществе. Руководство КПСС и СССР опирались на имущественно-классовую чушь Маркса-Энгельса-Ленина... Иногда и на психотипы Фрейда с Юнгом. И современные руководители России опираются на ту же имущественно-классовую чушь и на те же психотипы. Вместо того, чтобы принять к сведению разработанную рядовым российским исследователем и изобретателем новейшую теорию, основанную на общей эволюционной классификации 14 +2 эпох мышления-мировоззрения-идеологии-вере человека и общественных формаций (Человек такой, какое у него мировоззрение, а общество, общественная формация такое, какое мировоззрение-идеология-вера-менталитет у правителей этого общества.): Макеев А. К. России надо развиться в Автаркию [url]https://proza.ru/2025/01/27/1055[/url]
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