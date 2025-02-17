XVI съезд ВКП(б): слово товарищу Сталину

Александр Макеев

У большевиков-коммунистов той эпохи не было настоящей науки о человеке и обществе. Руководство КПСС и СССР опирались на имущественно-классовую чушь Маркса-Энгельса-Ленина... Иногда и на психотипы Фрейда с Юнгом. И современные руководители России опираются на ту же имущественно-классовую чушь и на те же психотипы. Вместо того, чтобы принять к сведению разработанную рядовым российским исследователем и изобретателем новейшую теорию, основанную на общей эволюционной классификации 14 +2 эпох мышления-мировоззрения-идеологии-вере человека и общественных формаций (Человек такой, какое у него мировоззрение, а общество, общественная формация такое, какое мировоззрение-идеология-вера-менталитет у правителей этого общества.): Макеев А. К. России надо развиться в Автаркию [url]https://proza.ru/2025/01/27/1055[/url]