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Иностранцы фиктивно усыновили трех детей женщины из Кузбасса ради гражданства

Иностранцы фиктивно усыновили трех детей женщины из Кузбасса ради гражданства

Жительница Кузбасса отдала детей на усыновление чтобы дать возможность «отцам» мигрировать.Мать трех детей отдала своих детей на усыновление, чтобы мужчины смогли мигрировать Жительница Новокузнецкого района трижды обратилась в органы ЗАГС с 2020 по 2023 год.

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