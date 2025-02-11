Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 864 подписчика

Суд в Ростове-на-Дону приговорил пятерых граждан Украины к шести годам заключения

Суд в Ростове-на-Дону приговорил пятерых граждан Украины к шести годам заключения

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил пятерых граждан Украины, обвиняемых в участии в террористическом сообществе, к заключению сроком до шести лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Амара Карпова
Мало им дали🤬
Ответить
1 д.
наверх