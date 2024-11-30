«Чем старше человек, тем он упрямее». Ральф Шумахер назвал главную проблему Хэмилтона

«Чем старше человек, тем он упрямее». Ральф Шумахер назвал главную проблему ХэмилтонаLAT Images / MercedesБывший гонщик Формулы 1 Ральф Шумахер полагает, что одной из причин проблем Льюиса Хэмилтона в сезоне-2024 является возраст.
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