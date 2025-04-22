Москва запускает программу подготовки к ЕГЭ в колледжах с сентября

С сентября московские колледжи начнут новую программу подготовки к ЕГЭ. Заместитель мэра по социальному развитию Анастасия Ракова сообщает, что это поможет студентам лучше подготовиться к поступлению в вузы.
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