На Камчатке начался перевод авиационной техники Тихоокеанского флота на летний период эксплуатации

В ближайший период на каждой единице техники будет проведен комплекс работ сезонного обслуживания: проверка работоспособности всех систем, узлов и оборудования, осмотр двигателей, топливных баков, замена масла и специальных жидкостей.
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