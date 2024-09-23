Президент Конго: "Китай – лучший друг Африки"

Китай - лучший друг Африки. Об этом заявил президент Конго Дени Сассу-Нгессо в интервью China Media Group (CMG) на полях прошедшего в Пекине саммита Форума сотрудничества Китая и Африки 2024 года, сообщает romanian.
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