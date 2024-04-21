ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Всемирная Торговая Организация постепенно деградировала до уровня “помойка”. Речь о том, что она в первую очередь была призвана устанавливать определённые правила торговли для стран, которые в неё вступают и, соответственно, обладала инструментами судебной системы, способной поддерживать эти правила.
ВТО стала бесполезна. Альтернативу предложил В.В.Путин. И она работает!
Комментарии
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Регина Толстоброва
Вообще надо уносить ноги из ВТО.
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6 час.
Лш
Лариса шумбасова
Разумеется, всё бы и ничего!!! Но внутренние цены обуздать бы, об"яснить надо дельцам - внутри страны правила типа * ничего личного, это бизнес, деньги любыми путями * не должны быть!!! Потому как хозяева всё же мы, простые люди!!!!
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2 час.
Александр Конкин
Какой успех при кланово-алигархической экономике?
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1 час.
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