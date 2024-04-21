Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 218 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ed
    Беспредельно  много букав но суть  -<<как прижать и хвост и конечности тем, кто организует перевод криминала из Азии ...Дистиллированная ...
  • Eduard
    А что Украина?То что в ней сбиаают пасмажирские самолеты и убивают людей некие националисты,мы знаем и никогда не за...Мрия последней на...
  • Александр Конкин
    Какой успех при кланово-алигархической экономике?ВТО стала бесполе...

ВТО стала бесполезна. Альтернативу предложил В.В.Путин. И она работает!

ВТО стала бесполезна. Альтернативу предложил В.В.Путин. И она работает!

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Всемирная Торговая Организация постепенно деградировала до уровня “помойка”. Речь о том, что она в первую очередь была призвана устанавливать определённые правила торговли для стран, которые в неё вступают и, соответственно, обладала инструментами судебной системы, способной поддерживать эти правила.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Вообще надо уносить ноги из ВТО.
Ответить
6 час.
Лш
Лариса шумбасова
Разумеется, всё бы и ничего!!! Но внутренние цены обуздать бы, об&quot;яснить надо дельцам - внутри страны правила типа * ничего личного, это бизнес, деньги любыми путями * не должны быть!!! Потому как хозяева всё же мы, простые люди!!!!
Ответить
2 час.
Александр Конкин
Какой успех при кланово-алигархической экономике?
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх