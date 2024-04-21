ВТО стала бесполезна. Альтернативу предложил В.В.Путин. И она работает!

Лш

Лариса шумбасова

Разумеется, всё бы и ничего!!! Но внутренние цены обуздать бы, об"яснить надо дельцам - внутри страны правила типа * ничего личного, это бизнес, деньги любыми путями * не должны быть!!! Потому как хозяева всё же мы, простые люди!!!!