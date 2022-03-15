Шесть человек спасены на пожаре в Хабаровске

В понедельник, 14 марта, жители дома № 52 на улице Белорусской попали в огненную ловушку. По лестничным маршам эвакуировано шесть человек, среди них был один ребенок, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.