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Шесть человек спасены на пожаре в Хабаровске

Шесть человек спасены на пожаре в Хабаровске

В понедельник, 14 марта, жители дома № 52 на улице Белорусской попали в огненную ловушку. По лестничным маршам эвакуировано шесть человек, среди них был один ребенок, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

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