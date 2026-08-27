Ормуз поделили без Трампа: Иран и Оман договорились делить доходы, а России и Китаю — бесплатно

Знаете, есть вещи, которые решаются без США. Пока Трамп угрожал, требовал 20% и обещал «защищать пролив», Иран и Оман просто сели за стол переговоров — и поделили всё между собой.
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