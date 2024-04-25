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Медики больше не будут выписывать антибиотики для лечения ОРВИ

Медики больше не будут выписывать антибиотики для лечения ОРВИ

Минздрав России исключили антибиотики из стандарта лечения простудных и вирусных заболеваний.Минздрав обновил стандарт медицинской помощи взрослым при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ), отменив и обновив некоторые правила, действовавшие с 2012 года.

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