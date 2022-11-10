Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Гран-при Великобритании. Михара, Ю Ен, Левито, Губанова, Дэйлман, Куракова выйдут на лед с короткими программами

12 ноября в британском Шеффилде на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию женщины выступят с короткими программами.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх