В МОК объяснили, почему по-разному оценивают ситуацию в России и конфликт Израиля и Палестины

Ограничения для спортсменов из России пока отменять не собираетсяО том, почему Международный Олимпийский комитет по-разному оценивает ситуацию в России и конфликт между Израилем и Палестиной, в пресс-службе МОК рассказали "Матч-ТВ".
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