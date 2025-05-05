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Президент Палестины намерен 10 мая обсудить с Путиным ситуацию в Газе

Президент Палестины намерен 10 мая обсудить с Путиным ситуацию в Газе

www.globallookpress.com/Alejandro MartAfANez VAfALez/Keystone Press Agency Президент Палестины Махмуд Аббас на встрече 10 мая планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в секторе Газа, заявил советник палестинского президента Махмуд аль-Хаббаш.

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