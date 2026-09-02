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Царьград

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ЦРПТ: нелегальный товарооборот сократился в три раза за 5 лет

ЦРПТ: нелегальный товарооборот сократился в три раза за 5 лет

Заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов сообщил на Восточном экономическом форуме, что нелегальный оборот товаров в системе "Честный знак" сократился почти втрое за последние пять лет.

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