Арктика проверила на выносливость юных исследователей Севера

Школьники и студенты из Москвы почувствовали себя в роли первопроходцев. Юные исследователи Крайнего Севера провели две недели в Арктике и готовы поделиться впечатлениями, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
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