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Аргументы недели

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Зеленский жалуется, что депутаты не грабят украинцев по его указке

Зеленский жалуется, что депутаты не грабят украинцев по его указке

Речь идёт о сумме около $15 млрд — вчера парламент провалил три законопроекта, которые могли бы принести Украине более $4 млрд поступлений западных средств.

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