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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артета о дружбе с Алонсо: «Теперь будем реже видеться из-за плотного графика. У нас есть общая история, как и с Ираолой. Встретиться друг с другом, тренируя ведущие клубы Англии, – прекрасный опыт»

Главный тренер « Арсенала » Микель Артета рассказал о дружбе с Хаби Алонсо, возглавившим « Челси » этим летом.

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