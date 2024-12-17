В Екатеринбурге проведут крупнейший эко-фестиваль

22 декабря в Екатеринбурге состоится фестиваль «Зеленый Екатеринбург», организованный Администрацией города и партнерами, среди которых Свердловское отделение Российского экологического общества (РЭО), Волонтерский центр Алексея Вихарева и другие, пишет Уральский меридиан.
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