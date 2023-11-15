БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 280 подписчиков

Миграционные проблемы, или как высунуть голову из песка и найти решение

Миграционные проблемы, или как высунуть голову из песка и найти решение

Проблемы миграции копились долгие годы. Можно сколько угодно кивать на то, как толпы граждан стран Латинской Америки штурмуют южную границу США, на то, как трещит по швам старушка-Европа от засилья нелегалов с Ближнего Востока и Африки.

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