Миграционные проблемы, или как высунуть голову из песка и найти решение

Проблемы миграции копились долгие годы. Можно сколько угодно кивать на то, как толпы граждан стран Латинской Америки штурмуют южную границу США, на то, как трещит по швам старушка-Европа от засилья нелегалов с Ближнего Востока и Африки.
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