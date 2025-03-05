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Чиновники напряглись: как на Армении отразился разговор Трампа и Зеленского

Чиновники напряглись: как на Армении отразился разговор Трампа и Зеленского

Власти Армении пересматривают внешнеполитические приоритеты на фоне новой международной ситуации.После нескольких лет активной русофобии, власти Армении оказались в сложной ситуации, отмечает армянская газета "Паст".

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