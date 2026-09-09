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Студенты Waterloo установили мировой рекорд, запустив ракету на жидком топливе

Студенты Waterloo установили мировой рекорд, запустив ракету на жидком топливе

Ракета на жидком топливе, построенная студентами Университета Ватерлоо, побила мировой рекорд, достигнув самой большой высоты среди всех любительских ракет, сообщили в University of Waterloo.

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