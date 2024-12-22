В Томской области полицейские и представители общественности приняли участие в церемонии открытия «Парты Героя» в честь Александра Кривошеина

Накануне, в МБОУ «СОШ №83» состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию «Парты Героя» в честь погибшего при исполнении служебного долга в проведении специальной военной операции Александра Сергеевича Кривошеина, ранее проходившего службу в УМВД России по ЗАТО г.