В Томской области полицейские и представители общественности приняли участие в церемонии открытия «Парты Героя» в честь Александра Кривошеина

Накануне, в МБОУ «СОШ №83» состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию «Парты Героя» в честь погибшего при исполнении служебного долга в проведении специальной военной операции Александра Сергеевича Кривошеина, ранее проходившего службу в УМВД России по ЗАТО г.
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