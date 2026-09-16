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ТАСС

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ФСБ показала кадры задержания в Коми подозреваемого в госизмене

ФСБ показала кадры задержания в Коми подозреваемого в госизмене

ТАСС, 16 сентября. Центр общественных связей ФСБ показал кадры обысков и задержания в Коми готовившего проект на зарубежные гранты против суверенитета и территориальной целостности России.

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