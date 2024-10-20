Иван Просоедов: В третье воскресенье октября свой профессиональный праздник отмечают работники дорожного хозяйства

В третье воскресенье октября свой профессиональный праздник отмечают работники дорожного хозяйства. В связи с этим хочу рассказать о человеке труда, начальнике дорожной службы МУП «Экоград» Владимире Мятникове.
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