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Коллекцию сокровищ средневекового ювелира нашли в России

Коллекцию сокровищ средневекового ювелира нашли в России

Ученые нашли остатки ювелирной мастерской XII века в Великом Новгороде. В этом же месте они откопали необычные вещицы, оставшиеся от средневекового рабочего, сообщается на странице новгородского заповедника во «ВКонтакте».

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