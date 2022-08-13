Экипаж глубоководного аппарата АС-40 Тихоокеанского флота провёл тренировку по оказанию помощи подлодке, лежащей на грунте

В рамках мероприятия АС-40 выполнил погружение и осуществил поиск специального стенд-макета эпроновской выгородки, имитирующей лежащую на грунте подводную лодку.
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