Аббас в Москве: Россия давит на слабую точку США на Ближнем Востоке

/ Источник: ©Алексей Майшев/POOL/ТАСС 13 августа Владимир Путин принял в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево лидера Палестинской национальной администрации (ПНА) и главу палестинского движения ФАТХ Махмуда Аббаса.
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