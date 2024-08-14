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Добрый Мир

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Аббас в Москве: Россия давит на слабую точку США на Ближнем Востоке

Аббас в Москве: Россия давит на слабую точку США на Ближнем Востоке

/ Источник: ©Алексей Майшев/POOL/ТАСС 13 августа Владимир Путин принял в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево лидера Палестинской национальной администрации (ПНА) и главу палестинского движения ФАТХ Махмуда Аббаса.

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