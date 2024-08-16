В Ростовской области аномальная жара уничтожила около 1 млн гектаров посевов

Компенсировать убытки смогут только те фермеры, которые застраховали свои сельхозкультуры.Чиновники Ростовской области оценили ущерб, нанесённый аграриям региона аномальными погодными условиями.
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