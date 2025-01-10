Из-за плохой погоды на трассах Курганской области ввели ограничения

В Курганской области 10 января 2025 года с 4 часов утра введено временное ограничение движения по автомобильной дороге федерального значения «Иртыш» (с 126 км по 250 км) для пассажирского транспорта, автобусов и грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.